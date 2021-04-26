Погода в Новосибирске на Пасху 2 мая 2021 года: праздник отметим под зонтиками

2 мая в течение дня будет идти дождь.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Погода в Новосибирске на Пасху 2 мая 2021 года не порадует горожан: такой прогноз дает сайт «Gismeteo».
— Днем температура воздуха составит плюс 12 градусов, а к вечеру похолодает до 0 градусов. Небо будет затянуто тучами и пойдет дождь. В течение всего дня будет дуть ветер с порывами до 14 метров в секунду, — обещают метеорологи.
Более оптимистичный прогноз дает сайт «Яндекс. Погода». Столбики термометров покажут плюс 14 - плюс 15 градусов, а ближе к ночи похолодает до плюс 5 - плюс 6 градусов. Ожидается юго-западный ветер с порывами от 1 до 2 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754-756 миллиметров ртутного столба.
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