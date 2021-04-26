«Было ощущение, что ей выкололи глаза»: под Новосибирском неизвестный изувечил собаку и выбросил в мешке умирать

Под Новосибирском неизвестный изувечил собаку и бросил умирать. Фото: приют "Кошкино Лукошко".

В селе Черепаново под Новосибирском неизвестный до полусмерти избил собаку, засунул в мешок и выбросил на помойку. Накануне, 25 апреля, ее нашли местные жительницы и передали волонтерам. Об этом КП-Новосибирск рассказала Алена Мезенцева, руководитель приюта «Кошкино лукошко».

— Изначально женщинам, которые нашли животное, показалось, что собаке выкололи глаза, настолько жуткой была картина. Ее передали волонтерам, которые доставили животное в ветеринарную клинику. Здесь врачи осмотрели пострадавшую и выяснилось, что один глаз, скорее всего, целый, со вторым пока не ясно из-за сильного отека головы. Хирурги пока даже не могут сделать рентген, нужно стабилизировать состояние. Вероятно тот, кто избил собаку, решил, что убил ее — положил в мешок и выбросил. На данный момент собака жива, и я думаю, что у нее есть шансы. Сейчас местные жители пытаются установить того, кто причастен к жестокой расправе, — уточнила Алена Мезенцева.

Врачи пытаются спасти животное, нужна финансовая помощь. Фото предоставлено Аленой Мезенцевой.

По словам зоозащитницы, после получения необходимых выписок будет написано заявление в полицию. Алена надеется, что живодер понесет наказание.

Руководитель приюта отметила, что животному нужно комплексное лечение, которое требует серьезных финансовых вложений. Все, кто хочет помочь собаке, может позвонить по телефону Мезенцевой Алены и узнать подробности: 8-953-861-28-82.

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