В Новосибирске за сутки от коронавируса скончались три человека: самому старшему было 86 лет

Еще три пациента умерли от коронавируса в НСО. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В понедельник, 26 апреля, стало известно, что от коронавируса умерли еще трое жителей Новосибирской области. Подробности о них опубликовал оперштаб областного правительства.

— Еще три человека с ранее подтвержденным COVID-19 скончались. Среди умерших — мужчины в возрасте 68 лет, 86 лет, а таже 65-летняя женщина. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 737 человек, — передает оперштаб.

На сегодняшний день 56 пациентов находятся в отделениях реанимации. Из них — 15 человек подключены к ИВЛ из-за проблем с дыханием.

В оперштабе уточнили, что за минувшие сутки опасный диагноз подтвердился еще у 71 жителя Новосибирской области. Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 40 802 человек, среди них — 2 443 детей. При этом уже 37 630 пациентов выздоровели.

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