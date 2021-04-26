В Новосибирске за сутки от коронавируса скончались три человека: самому старшему было 86 лет

Еще три пациента умерли от коронавируса в НСО.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В понедельник, 26 апреля, стало известно, что от коронавируса умерли еще трое жителей Новосибирской области. Подробности о них опубликовал оперштаб областного правительства.
— Еще три человека с ранее подтвержденным COVID-19 скончались. Среди умерших — мужчины в возрасте 68 лет, 86 лет, а таже 65-летняя женщина. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 737 человек, — передает оперштаб.
На сегодняшний день 56 пациентов находятся в отделениях реанимации. Из них — 15 человек подключены к ИВЛ из-за проблем с дыханием.
В оперштабе уточнили, что за минувшие сутки опасный диагноз подтвердился еще у 71 жителя Новосибирской области. Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 40 802 человек, среди них — 2 443 детей. При этом уже 37 630 пациентов выздоровели.
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