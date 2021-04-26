Губернатор Андрей Травников поручил всем службам Новосибирской области бесперебойно работать в майские праздники. Фото: правительство НСО.

В понедельник, 26 апреля, губернатор Новосибирской области поручил обеспечить бесперебойную деятельность всех служб и подразделений в период майских праздников. Об этом он заявил в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

— В длительные праздничные и выходные дни большинство жителей области будет отдыхать, но для нас с вами это период напряженной работы. Просьба быть постоянно на связи, на вверенной вам территории, необходимо определить список тех, кто будет находиться на работе, утвердить график дежурства ответственных руководителей. Отдельно попросил бы организовать работу моей общественной приемной и информирование о поступлении резонансных жалоб и обращений, — отметил губернатор.

При этом, по словам Травникова, особое внимание нужно уделять паводковой ситуации, а также соблюдению противопожарного режима, действующего в региона с 23 апреля.

Кроме того, следует помнить о мерах санитарной безопасности. Так, участникам праздничных и религиозных мероприятий нужно соблюдать масочный режим.

Также губернатор обратил внимание сотрудников здравоохранения на организацию работы прививочных пунктов во время праздничных дней.

— Не должно быть ни одного случая, когда житель Новосибирской области не смог бы пройти плановую вакцинацию от COVID-19 в праздничные дни, — подчеркнул Андрей Травников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.