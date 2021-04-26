Памятник Ленину в центре Новосибирска выставили на продажу за 100 миллиардов рублей

Статую Ленина в Новосибирске продают за 100 миллиардов рублей. Фото: "Авито".

Необычное объявление появилось на сайте «Авито». Там накануне, 25 апреля, некая Екатерина сообщила продаже статуи Ленину, расположенной в центре Новосибирска. Стоимость за скульптуру — немаленькая. Продавец оценила ее в более чем 100 миллиардов рублей.

— Статуя Ленина, состояние б/у, но хорошее. Цена — 100 000 000 999 рублей, — написала продавец.

Примечательно, что связаться с Екатериной можно только через сообщения, так как номер телефона она скрыла. А на сообщения продавец статуи, к сожалению, не отвечает.

КП-Новосибирск связалась с пресс-службой мэрии Новосибирска. В администрации отметили, что статуя Ленину — памятник федерального масштаба и не находится на балансе города. Однако подчеркнули, судя по характеру объявления, оно носит несерьезный характер и его нужно расценивать, как розыгрыш.

Отметим, памятник Ленину является одной из главных достопримечательностей Новосибирска. Известно, монумент установили напротив здания Театра оперы и балета в ноябре 1970 года.

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