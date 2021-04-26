В Новосибирске таксист влетел в столб и пробил голову

В Новосибирске таксист пробил голову в ДТП. Фото: ГИБДД по НСО.
В Ленинском районе Новосибирска произошла авария с участием автомобиля службы такси. Подробности ДТП, которое случилось в ночь на воскресенье, 25 апреля, рассказали в региональной ГИБДД.
— Около половины третьего ночи водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем Киа Рио, двигался по улице площади Карла Маркса в сторону улицы Новогодняя и вблизи дома 6/1 по улице площадь Карла Маркса, наехал на световую опору, — прокомментировали инцидент в ведомстве.
В ГИБДД уточнили, что в результате случившегося таксист получил травмы: его госпитализировали в больницу с сотрясением мозга и раной головы.
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