В Новосибирске таксист влетел в столб и пробил голову

В Новосибирске таксист пробил голову в ДТП. Фото: ГИБДД по НСО.

В Ленинском районе Новосибирска произошла авария с участием автомобиля службы такси. Подробности ДТП, которое случилось в ночь на воскресенье, 25 апреля, рассказали в региональной ГИБДД.

— Около половины третьего ночи водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем Киа Рио, двигался по улице площади Карла Маркса в сторону улицы Новогодняя и вблизи дома 6/1 по улице площадь Карла Маркса, наехал на световую опору, — прокомментировали инцидент в ведомстве.

В ГИБДД уточнили, что в результате случившегося таксист получил травмы: его госпитализировали в больницу с сотрясением мозга и раной головы.

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