В Новосибирске более 700 домов остались без света

767 домов в Новосибирске остались без света 26 апреля 2021 года. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В понедельник, 26 апреля, жители нескольких районов Новосибирска остались без электроснабжения. В общей сложности свет отключили в 767 зданиях города. Такие данные отражены на сайте «Мой Новосибирск».

По информации сервиса, самые обширные отключения произошли в Октябрьском районе города. Здесь без света остались улицы Красносельская, Автогенная, Красносельский проезд и переулок Панфиловцев. Также электроэнергию отключили на улицах Нижегородская, Грибоедова и Никитина. Кроме того, электричества лишились жители Калининского, Первомайского, Дзержинского и Кировского районов Новосибирска.

Исходя из данных сайта, массовые отключения электроэнергии — плановые. Все они связаны с проведением ремонтных работ. Основная часть из них завершится вечером, 26 апреля. Свет вернется в большую часть домов и административных зданий сегодня в 17:00.

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