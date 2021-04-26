В Новосибирске из торгового центра эвакуировали посетителей: рассказываем, что случилось

В Новосибирске эвакуировали посетителей ТРЦ "Мега". Фото: Инцидент Новосибирск".

В понедельник, 26 апреля, в Новосибирске экстренно эвакуировали посетителей и сотрудников ТРЦ «Мега», расположенного на улице Ватутина, 107. Информация об этом появилась в соцсети.

— На место прибыли спецслужбы. Причина неизвестна,- написал автор сообщения, опубликованного в группе «Инцидент Новосибирск».

На кадрах к посту видно, что людей вывели на улицу, а на место приехали пожарные.

Людей вывели на улицу из-за срабатывания пожарной сигнализации. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали подробности случившегося. По данным ведомства, в здании сработала пожарная сигнализация.

— По прибытии пожарных установлено, что в одном из кафе пар от приготовления пищи зафиксировал датчик автоматической пожарной сигнализации. Сотрудники МЧС России после проверки объекта возгораний и задымлений не обнаружили, — уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

В ведомстве отметили, что число людей, которых вывели из здания, пока неизвестно. Эвакуацию проводила администрация ТРЦ.

На место прибыли сотрудники МЧС. Фото: "Инцидент Новосибирск".

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