В Новосибирской области заработает второй пункт вакцинации от коронавируса

Второй пункт вакцинации от коронавируса заработает в Новосибирской области. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В понедельник, 26 апреля, в Новосибирской области откроется второй пункт вакцинации от коронавируса. Он начнет работать в ТРК «ЭДЕМ» на территории Академгородка. Об этом сообщили в минздраве региона.

— Мероприятие открытия пункта вакцинации состоится в понедельник, 26 апреля, в 11:30 на втором этаже ТРК «Эдем» по адресу улица Кутателадзе, 4/4, — уточнили КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства.

Известно, что привиться от COVID-19 здесь смогут все желающие от 18 лет в порядке живой очереди. Для того, чтобы получить вакцину нужно будет предоставить паспорт, СНИЛС и полис ОМС. В областном минздраве отметили, что точный график работы прививочного пункта станет известен после его открытия.

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