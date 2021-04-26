В Новосибирске полиция ищет мужчину, укравшего несколько домофонов в многоэтажке

Похитителя домофонов в Новосибирске ищет полиция. Фото: стоп-кадр.

В Центральном районе Новосибирска неизвестный мужчина демонтировал несколько домофонов. Злоумышленник украл устройства в ночь на воскресенье, 25 апреля. Грабителя сняли камеры видеонаблюдения.

— В доме на Красном проспекте четыре подъезда из пяти остались без домофонов. Ночью неизвестный мужчина извлек устройства, оставив вход открытым для свободного доступа, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, как злоумышленник с сигаретой в зубах и сосредоточенным видом, демонтирует устройство. Судя по всему, он не подозревал, что его снимает камера наблюдения.

Подписчиков группы преступление позабавило. По их мнению, грабитель плохо подготовился к преступлению.

— Странно, почему он еще и паспорт в камеру не показал? Дилетант!

— Хоть бы маску надел, но решил покурить, — написали подписчики группы.

Сейчас преступника ищет полиция. Об этом КП-Новосибирск рассказали в региональном ГУ МВД. В ведомстве уточнили, что жильцы дома по адресу Красный проспект № 88, где украли домофоны, написали заявление.

— Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мер, направленных на установление причастного к совершению преступления, — добавили в полиции.

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