В Новосибирске из-за пожара в заброшенном здании чуть не загорелись гаражи

В Новосибирске из-за полыхающего заброшенного здания чуть не вспыхнули гаражи. Фото: "АСТ-54".
В Заельцовском районе Новосибирска на территории гаражей случился крупный пожар. Возгорание произошло поздно вечером в воскресенье, 25 апреля. На месте ЧП работали пожарные расчеты.
— На улице Аэропорт, 58 горело деревянное неэксплуатируемое строение. В течение получаса пожарные ликвидировали открытое горение и защитили соседние гаражи от интенсивно распространяющегося пламени, — рассказали КП-Новосибирск в региональном ГУ МЧС.
По данным ведомства, огонь повредил заброшенное здание. Кроме того, сгорел мусор в гараже. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Причину возгорания установят специалисты.
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