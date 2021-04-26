Пробки в Новосибирске на утро 26 апреля 2021 достигли 6 баллов.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Пробки в Новосибирске на утро 26 апреля 2021 года: сложно проехать по улице Широкая. Также затруднено движение на площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».
Серьезные заторы наблюдаются на проезде Энергетиков, улице Станционной и площади Энергетиков. В пробках стоят водители на улицах Станиславского, Котовского, Троллейная и Титова. Кроме того, затруднено движение по Советскому шоссе.
На правом берегу Новосибирска сложно проехать по улице Большевистская в сторону Речного вокзала. Также пробки наблюдаются на улицах Восход, Зыряновская и Кирова.
По информации «2ГИС», уровень пробок в городе на утро понедельника, 26 апреля, достиг 6 баллов.
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