Пробки в Новосибирске на утро 26 апреля 2021 достигли 6 баллов. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Пробки в Новосибирске на утро 26 апреля 2021 года: сложно проехать по улице Широкая. Также затруднено движение на площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

Серьезные заторы наблюдаются на проезде Энергетиков, улице Станционной и площади Энергетиков. В пробках стоят водители на улицах Станиславского, Котовского, Троллейная и Титова. Кроме того, затруднено движение по Советскому шоссе.

На правом берегу Новосибирска сложно проехать по улице Большевистская в сторону Речного вокзала. Также пробки наблюдаются на улицах Восход, Зыряновская и Кирова.

По информации «2ГИС», уровень пробок в городе на утро понедельника, 26 апреля, достиг 6 баллов.

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