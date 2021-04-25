«Я не вижу дороги»: дым от горящего поля травы накрыл трассу под Новосибирском

Сплошной дым напугал водителей, но они не останавливались. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирские водители потеряли видимость на участке трассы в сторону Ордынки. Подписчики «АСТ-54» засняли, как утром 25 апреля преодолевают сплошную пелену дыма в районе Шилово.

Едем с дачи, лес горит. Траву кто-то поджег, полыхает очень дико. Мы въезжаем в это, ничего не видно, — рассказал автор видео.

По свидетельству очевидцев, пожар длился несколько часов. Горела сухая трава на поле размером 20 х 20 метров, сперва видимость была крайне низкая. Через несколько часов дым стал более рассеянным. Очевидцы вызвали пожарных.

Горела трава вблизи трассы, на место выезжали пожарные расчеты для тушения. Информация уточняется, мы устанавливаем причину пожара. Возможно неосторожное обращение с огнем, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Подписчики «АСТ-54» предупреждают, что сейчас можно попасть в пелену дыма и на других трассах.

— Мы ехали в сторону Ленинск-Кузнецкого в пятницу, та же самая ситуация. Обратно ехали в субботу и все уже отгорело, — рассказала подписчица.

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