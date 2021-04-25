«На голове была красная кепка»: полиция раскрыла ограбление новосибирца в подъезде собственного дома

Полиция опубликовала видео с подозреваемыми, их могут узнать другие жертвы грабежей. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Полицейские раскрыли грабеж в подъезде за два часа и задержали рецидивиста. Инцидент произошел вечером в подъезде девятиэтажки на улице Кропоткина.

Жертвой грабежа стал 41-летний местный житель. Потерпевший возвращался с работы домой и в подъезде заметил двух незнакомцев. Спросил их — зачем они тут находятся и сделал замечание. Это стало поводом для конфликта, после чего незнакомцы силой отобрали у мужчины сумку с деньгами и банковскими картами.

— Мужчины выбежали из подъезда, потерпевший оперативно сообщил приметы в полицию. У одного из нападавших на голове была красная кепка. Это привлекло внимание патруля ППС и спустя 2 часа злоумышленников задержали, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Подозреваемым оказался 24-летний ранее судимый житель Калининского района, он сознался в грабеже (на фото слева). А примечательная кепка была на его знакомом (на фото справа). В полиции возбудили уголовное дело и проводят проверку на причастность подозреваемого к другим преступлениям.

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