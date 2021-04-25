«Прыгают в руки, бегают по телу»: сибирячка вырастила экзотичных белок из джунглей

Чилийские белки считаются более ручными, чем сибирские. Фото: предоставлено Екатериной Прудко

Сибирячка Екатерина Прудко стала заводчицей белок Дегу из Южной Америки. Женщина получила первое потомство и ищет ему новых хозяев.

— Белки шустренькие, активные, забавные и ручные. Они любят людей и быстро привыкают к одним рукам по запаху, хозяина определяют также по ходьбе и по голосу. Прыгают в руки, бегают по телу. За ними приятно наблюдать, — рассказала «КП-Новосибирск» заводчица Екатерина.

Животные особенно нравятся детям, но содержать их лучше в квартире. Белки Дэгу питаются специальным кормом, а в качестве лакомства едят сушеный горох и молодые ветки.

— Шкода еще та, вне клетки зимой гуляет по квартире, но только под присмотром, где-то 4 часа в день. Клетка большая должна быть, размером с кубометр. Летом я держу их на балконе, но открываю клетку, — рассказал заводчик.

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