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Происшествия25 апреля 2021 13:14

«Ее увезли на скорой»: новосибирец сбил женщину на пешеходном переходе

Пользователи соцсетей рассказали об аварийном переходе на Хилокской
Никита МАНЬКО
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Местные жители жалуются на аварийность пешеходного перехода.

Местные жители жалуются на аварийность пешеходного перехода.

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ДТП произошло утром 25 апреля возле дома на улице Хилокской. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— 24-летний водитель седана Hyundai Solaris двигался по улице Хилокской в сторону улицы Петухова и в зоне пешеходного перехода сбил женщину. 52-летняя потерпевшая получила травмы различной степени тяжести, ее увезли на «скорой» в больницу, — сообщили в полиции.

На месте работали сотрудники ГИБДД, устанавливая все обстоятельства инцидента. Подписчики «АСТ-54» рассказали, что пешеходный переход у дома на Хилокской, 1б считается аварийным местом:

— У матери на Хилокской 1б квартира. И переходя там дорогу, надо быть очень внимательным. Водители пропускают пешеходов неохотно, часто игнорируют знаки, — написала местная жительница.

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