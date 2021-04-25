«Ее увезли на скорой»: новосибирец сбил женщину на пешеходном переходе

Местные жители жалуются на аварийность пешеходного перехода.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ДТП произошло утром 25 апреля возле дома на улице Хилокской. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
— 24-летний водитель седана Hyundai Solaris двигался по улице Хилокской в сторону улицы Петухова и в зоне пешеходного перехода сбил женщину. 52-летняя потерпевшая получила травмы различной степени тяжести, ее увезли на «скорой» в больницу, — сообщили в полиции.
На месте работали сотрудники ГИБДД, устанавливая все обстоятельства инцидента. Подписчики «АСТ-54» рассказали, что пешеходный переход у дома на Хилокской, 1б считается аварийным местом:
— У матери на Хилокской 1б квартира. И переходя там дорогу, надо быть очень внимательным. Водители пропускают пешеходов неохотно, часто игнорируют знаки, — написала местная жительница.
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