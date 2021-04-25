В Новосибирске от коронавируса скончался 87-летний мужчина

Двое мужчин и женщина скончались за сутки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Трое новосибирцев стали жертвами COVID-19 в минувшие сутки. Оперативный штаб Новосибирской области сообщил подробности.

— Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 74 года, 87 лет и женщина в возрасте 63 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 734 человека, с момента начала вспышки заболевания — прокомментировали в оперативном штабе.

Пятеро детей заразились коронавирусом в минувшие сутки. Всего в регионе было зарегистрировано 2 428 заболевших детей.

Врачи выявили 74 новых случая COVID-19 в Новосибирской области за сутки, еще 12 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц.

Общее число заболевших с начала эпидемии COVID-19 составило 40 731 человек. При этом 37 613 человек выздоровели и были выписаны из больниц.

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