Новосибирцы обучили заключенных готовить суши в СИЗО

Заключенные научились готовить роллы в столовых СИЗО. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Новосибирской области

Новосибирцы начали учить заключенных готовить суши в СИЗО. Первый мастер-класс прошел в женском изоляторе на улице Караваева.

Первыми ученицами стали осужденные, прикрепленные к хозблоку учреждения. Блюда японской кухни оценило жюри из числа надзирательниц на службе. В итоге начинающие повара-сушисты заработали себе часы отдыха.

— В завершение кулинарной феерии, все участницы и представители попробовали блюдо и были приятно удивлены сочетанием вкусов. Было принято решение поощрить участниц, — прокомментировали в пресс-службе ГУ ФСИН по Новосибирской области.

В СИЗО продолжат обучать заключенных. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Новосибирской области

Руководство учреждения решило продолжить обучение других женщин-заключенных основам приготовления суши и роллов.

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