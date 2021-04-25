«Был отек пальца»: новосибирские спасатели освободили 10-летнего ребенка от кольца

Вся операция заняла несколько минут. Фото: группа «Спасатели МАСС» «ВКонтакте».
Новосибирский школьник не смог снять кольцо и получил отек пальца. Родители приехали к спасателям МАСС в Ленинском районе и попросили о помощи.
Как рассказали родители, 10-летний ребенок решил примерить кольцо и надел его на указательный палец левой руки. Но снять не смог, а сам палец опух и онемел.
У ребенка был отек пальца под кольцом. Спасатели осмотрели руку ребенка и с помощью специальной насадки на дрель перепилили металл. После чего колечко было аккуратно снято, вся работа заняла несколько минут, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» «ВКонтакте».
Специалисты посоветовали обращаться за помощью в снятии кольца по телефону 051 или 112.
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