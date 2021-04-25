«Пришлось уехать из города»: пожар на свалке в Татарске длится уже четыре дня

Пал травы и пожар на свалке привели к жалобам на экологию. Фото: сообщество «Татарск Online» «ВКонтакте»

Жители Татарска засняли дым на улицах города и стали выкладывать фото в соцсети. Жалобы подписчиков опубликовало сообщество «Татарск — Online» «Вконтакте».

— В восточной стороне города уже четыре дня пожары, горят камыши и свалка. Пожарные на ее тушение даже не выезжают, администрация молчит. В городе дышать не возможно, особенно ночью и по утрам. Смог как туман, по всему Татарску, — рассказал «КП-Новосибирск» местный житель Юрий.

Подписчики уверены — смог над городом образовался из-за пала травы.

— Спасибо лесникам! Отжиги делают и оставляют без контроля!, — уверена подписчица.

— Пришлось уехать из города, — рассказал местный житель.

В МЧС прокомментировали — пожаром на свалке должен заниматься собственник мусорного полигона и городская администрация. Однако предупредили, что пал травы может быть опасен.

— По прогнозам синоптиков, до 30 апреля сохраняется высокая пожароопасность за счет сухой, ясной погоды с усилением ветра. За две недели мы зафиксировали сотни термических точек по всей области в зоне 5 км от жилья. В большинстве случаев это дело рук человека — костры, пал травы и детские шалости, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

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