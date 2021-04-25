Мужчина в камуфляжном костюме пропал в Новосибирске

Пропавший был одет в камуфляжный костюм. Фото: новосибирский поисково-спасательный отряд «Лиза-Алерт» «ВКонтакте»
Новосибирские волонтеры просят помощи в поисках пропавшего 48-летнего новосибирца. Сегодня, 25 апреля поисково-спасательный отряд «Лиза-Алерт» разместил объявление в соцсетях.
— Без вести пропал Голубев Андрей Геннадьевич, ему 48 лет. Проживал в Новосибирске, в Ленинском районе. Местонахождение мужчина неизвестно с 16 апреля 2021 года, — написали волонтеры.
Пропавший мужчина имеет рост в 165 см, худощавое телосложение, голубые глаза и светло-русые волосы. На момент исчезновения был одет в серый камуфляжный костюм и сапоги с камуфлированным голенищем.
Волонтеры просят очевидцев сообщить информацию по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
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