«Главное — жив»: водитель иномарки перевернулся в кювете под Новосибирском

Подробности ДТП выясняют инспекторы ГИБДД. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Водитель вылетел в кювет и перевернулся на крышу под Новосибирском. ДТП произошло утром 25 апреля возле села Сокур, сообщили подписчики «АСТ-54».

По данным очевидцев, мужчина за рулем седана выжил, его увезла «скорая». На месте аварии работают сотрудники ГИБДД по Новосибирской области.

— Водитель жив, доставлен в больницу, видимых травм не имеет, предположительно перелом бедра, — рассказал очевидец.

Водители пожелали здоровья пострадавшему:

— Главное — жив, — написала подписчица «АСТ-54».

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ

«Водитель на автомобиле «Тойота Карина» ехал со стороны села Сокур и совершил съезд в правый кювет. Мужчина получил перелом шейки бедра, направлен на медосвидетельствование по подозрению в вождении в нетрезвом виде, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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