Погода в Новосибирске на 25 апреля 2021 года: будет тепло и ветренно

В Новосибирске 25 апреля 2021 года будет тепло, но ветренно. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Новосибирске на 25 апреля 2021 года будет теплой, но ветренной. Днем воздух прогреется до +13 градусов. Об этом сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

— В воскресенье, 25 апреля, в Новосибирской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 0…-2 градуса, а днем потеплеет до +11…+13 градусов. Ветер будет дуть северо-западный с порывами 3-8, местами до 13 метров в секунду, — обещают синоптики.

По информации сайта «Яндекс Погода», в воскресенье, 25 апреля, в Новосибирске будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +10…+13 градусов. Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба.

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