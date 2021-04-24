Новосибирские военные поздравили ветерана Великой Отечественной Войны со 100-летним юбилеем

Ветерана ВОВ поздравили со столетним юбилеем под Новосибирском. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В субботу, 24 апреля, в селе Сокур Мошковского района Новосибирской области отметили важное событие — ветерану ВОВ Пелло Эльмару Югановичу исполнилось 100 лет. С юбилеем сибиряка поздравили военнослужащие Центрального военного округа и юнармейцы.

На праздничном мероприятии военнослужащие прошли у дома ветерана торжественным маршем под аккомпанемент духового оркестр Фото: Алена МАРТЫНОВА

— На праздничном мероприятии они прошли у дома ветерана торжественным маршем под аккомпанемент духового оркестр. Представитель отдела военно-политической работы объединения вручил юбиляру памятные подарки и цветы. Кроме того, военный оркестр исполнил праздничные марши и знаменитые композиции времен Великой Отечественной войны. После торжественного прохождения прозвучали салютные залпы, — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Представитель отдела военно-политической работы объединения вручил юбиляру памятные подарки и цветы Фото: Алена МАРТЫНОВА

Известно, что Пелло Эльмар Юганович гвардии майор в отставке, участвовал в обороне Ленинграда, разгроме немецких войск в Курляндском котле, а также освобождении Прибалтики. Ветеран ВОВ награжден двумя медалями «За отвагу», двумя орденами Красной звезды и медалью «За победу над Германией».

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