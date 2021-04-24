«Выскочила под машину»: водитель сбил пенсионерку на парковке под Новосибирском

Водитель сам вызвал скорую помощь Фото: Алена МАРТЫНОВА

Водитель сбил 67-летнюю пенсионерку на парковке у супермаркета. ДТП произошло на улице Пушкина, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

29-летний водитель двигался задним ходом и в пути следования совершил наезд на 67-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Женщина получила травмы, — сообщили в полиции.

Очевидцы утверждают — женщина сама нарушила ПДД, а водитель грамотно оказал помощь.

- Она сама выскочила под машину. Видела что «Ларгус» сдает назад, но пошла наперерез. Как только женщина упала — водитель остановился, подбежал и помог подняться, вызвал «скорую» и ДПС. Все как по учебнику, — рассказал КП-Новосибирск очевидец аварии.

По данным местных жителей, пенсионерка отказалась от госпитализации и сама ушла с места ДТП. В ГИБДД назначена проверка.

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