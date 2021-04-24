«Ушел гулять с собакой и пропал»: под Новосибирском при загадочных обстоятельствах исчез 32-летний мужчина

Под Новосибирском пропал 32-летний сибиряк. Фото: ГУ МВД по Куйбышевскому району Новосибирской области.

В Куйбышевском районе Новосибирской области пропал Гончаров Сергей Васильевич 1989 года рождения. Мужчина исчез вблизи озера Теренгуль рядом с селом Булатово 21 апреля 2021 года. Подробности об этом КП-Новосибирск рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Мужчина работал и проживал в вахтовом городке рядом с селом Булатово в Куйбышевском районе. 21 апреля около двух часов дня он пошел гулять с собакой к озеру Теренгуль, после чего исчез при невыясненных обстоятельствах. Примечательно, что собака вернулась в городок. Об исчезновении мужчины одна из работниц сообщила его сестре, та обратилась в полицию, — уточнили в ведомстве.

В ГУ МВД также рассказали о приметах пропавшего: его рост 182 сантиметра, у него худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза.

На момент исчезновения был одет в темно-синюю куртку с оранжевым капюшоном изнутри, синие джинсы и зеленые чуни.

В настоящий момент сотрудники полиции Новосибирской области проводят комплекс оперативно-розыскных мер, направленных на установление местонахождения пропавшего сибиряка. Всех, кому что-то известно о мужчине, просят сообщить по телефонам: 102(02), 8913-700-43-15.

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