«Что за неуважение к старикам?»: сибирячку возмутил водитель автобуса, нахамивший пенсионерам

Сибирячку возмутил водитель автобуса, нахамивший пенсионерам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Искитима рассказала о хамском поведении водителя автобуса № 112, который следовал маршрутом «Искитим-Морозово». По словам сибирячки, мужчина отличился грубым и неуважительным отношением к пенсионерам. Возмущенная девушка написала об этом в соцсетях в субботу, 24 апреля.

— Сегодня я ехала с работы домой с цветного проезда до Искитима. Дедушка попросился выйти на остановке «микрорайон Северный» на подъезде к Бердску. В ответ на просьбу водитель стал орать прямым текстом: «я не обязан вам здесь останавливать, задолбали уже», на что дедушка попытался что-то робко ответить. Однако водитель не дал вставить ему и слова, закричав: «прикрой свой рот, а то в следующий раз вылетишь отсюда». Дедушка вышел на остановке, не ответив этому хаму, — написала сибирячка в группе «Подслушано Искитим».

Далее, по словам сибирячки, в автобус зашла молодая девушка. Когда она попросила остановить водителя до остановки, у светофора, он, не раздумывая, выполнил ее просьбу.

— Хотя по идее, он должен останавливать автобус на следующей остановке за переходом. Едем дальше.. водитель проезжает положенную остановку «вокзал» (сауна «Relax»), на которой стоит бабушка и машет рукой ему, чтобы он остановился. Получается, он проехал мимо и заорал на весь автобус «пешком доедешь!». То есть он просто проигнорировал пожилую женщину, которая, возможно, очень долго ждала автобуса. Что за неуважение к старикам? — добавила сибирячка.

Как уточнила девушка КП-Новосибирск, ее возмутило хамское отношение мужчины к пенсионерам. По словам сибирячки, самому водителю автобуса на вид около 45 лет. Горожанка отметила, что не оставит ситуацию без продолжения — она намерена обратиться в ПАТП Искитимского района и написать жалобу на невоспитанного водителя. Она хочет, чтобы грубиян понес наказание за то, что не уважает старость.

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