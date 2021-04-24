В Новосибирске от коронавируса скончались четыре пенсионера

Еще 4 человека умерли от коронавируса в НСО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 24 апреля, стало известно, что от коронавируса умерли еще 4 жителя Новосибирской области. Подробности о них рассказали в оперативном штабе регионального правительства.

— За минувшие сутки скончались еще четыре пациента с ранее подтвержденным COVID-19. Среди них — мужчины в возрасте 69 лет, 75 лет, а также две женщины: в возрасте 83 года и 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 1 731 человек, — говорится в официальном сообщении.

На сегодняшний день в реанимации находятся 60 сибиряков. Из них 13 человек подключены к ИВЛ из-за проблем с дыханием.

По информации оперштаба, за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 76 жителей региона. С начала пандемии опасную болезнь диагностировали у 40 657 человек, в том числе у 2 423 детей. При этом уже 37 601 пациент выздоровел с начала вспышки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.