В Новосибирске автомобиль каршеринга протаранил три машины

Автомобиль каршеринга в Новосибирске снес три припаркованных машины. Фото: "АСТ-54".

В субботу, 24 апреля, в Кировском районе Новосибирска автомобиль каршеринга въехал в несколько припаркованных машин. Инцидент произошел на улице Зорге, возле дома № 11. Очевидцы сфотографировали последствия аварии и опубликовали в соцсети.

— На Затулинке пользователь каршеринга выбил страйк из трех автомобилей. В результате столкновения повреждения получили: седан Toyota Corolla, минивэн Suzuki Solio и универсал Toyota Fielder, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, в автомобиле Volkswagen находилась компания молодых людей. Пока не ясно, что спровоцировало аварию.

Известно, что владельцы поврежденных машин вызвали на место сотрудников ДПС. По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших: его оформили как происшествие с материальным ущербом.

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