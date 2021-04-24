Под Новосибирском водитель «ВАЗа» устроил смертельное ДТП

Водитель "ВАЗа" устроил смертельное ДТП под Новосибирском. Фото: Сергей ГАПОН

В Венгеровском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Там, в пятницу, 23 апреля, перевернулся автомобиль «ВАЗ-21102»: в результате аварии погиб пассажир легковушки. Подробности о происшествии рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— 23 апреля примерно в 16.00 на 149 километре трассы К-22 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102», двигаясь в направлении села Вознесенка, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля, — уточнили в ведомстве.

По данным полиции, в ДТП погиб 48-летний пассажир «ВАЗа»: мужчина умер в карете «скорой помощи» от полученных травм. Кроме того, в аварии пострадал еще один пассажир — 42-летний сибиряк. Его доставили в больницу: врачи диагностировали у него ушиб грудной клетки

Сам водитель легковушки в ДТП не пострадал. Примечательно, что он сел за руль в состоянии опьянения.

В отношении нарушителя составили административный протокол. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Полицейские и следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

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