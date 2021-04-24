Монумент Славы и больше 100 площадок в Новосибирской области убрали от мусора активисты «Единой России»

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

24 апреля региональное отделение «Единой России» организовало большой субботник, в рамках всероссийской акции «Наведем порядок вместе», на территории значимого для каждого жителя Новосибирска мемориального комплекса. Активисты навели чистоту на Монументе Славы, который находится в Ленинском районе Новосибирска. Это памятник сибирякам - участникам Великой Отечественной войны. Год назад, накануне 75-летия Победы, здесь была проведена масштабная реконструкция в рамках партийного проекта «Городская среда».

Больше 100 площадок, среди которых воинские мемориалы, парки, скверы и дворовые территории, убрали единороссы в этот день в регионе.

- Субботники - это хорошая традиция, которой много лет. Такие мероприятия всегда объединяют. Люди помогают привести город в порядок, убирают скопившийся за зиму мусор, что сегодня особенно актуально в Новосибирске. На последней сессии Законодательного собрания депутаты фракции «Единая Россия» подняли вопрос о том, в каком плачевном состоянии находятся городские дворы и улицы. Монумент Славы - это святое и памятное место для каждого новосибирца и наш долг, чтобы здесь было чисто и красиво, - сказал депутат Законодательного собрания Новосибирской области Олег Иванинский.

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

По словам руководителя регионального исполнительного комитета «Единой России» Юлии Швец, в день всероссийского субботника тысячи единороссов в Новосибирской области, среди которых волонтеры «Единой России», партийные активисты, депутаты разных уровней, участники предварительного голосования, вышли на улицы, чтобы навести чистоту.

- Главное, что основными местами для наведения порядка для нас становится мемориалы и памятники захоронений погибшим воинам Великой Отечественной войны. Такие акции - это, не только сохранение прошлого, но и забота о будущем, воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к Родине. В этом году мы отмечаем 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны и уже с 17 мая активисты «Единой России» проводят в порядок воинские мемориалы по всей области. До празднования 9 мая наши волонтеры наведут чистоту в квартирах наших фронтовиков: вымоют окна, проведут генеральную уборку. Мы окажем помощь участникам войны, труженикам тыла, детям войны - всем, кто по возрасту или по состоянию здоровья уже не может справиться с такой домашней работой, - пояснила Юлия Швец.