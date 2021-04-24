В Новосибирске на территории склада случился крупный пожар: это попало на видео

В Новосибирске на территории склада вспыхнула пристройка. Фото: стоп-кадр.

В субботу, 24 апреля, в Кировском районе Новосибирска случился серьезный пожар: на улице Чукотская вспыхнула пристройка к складскому помещению. На место возгорания оперативно прибыли пожарные расчеты.

— В 10:20 усиленная группировка пожарно-спасательных подразделений ликвидировала открытое горение в пристройке размером 6х12 к складскому помещению по ул. Чукотская в Кировском районе Новосибирска. На месте создан штаб пожаротушения, задействовали высотную технику (автолестницу). Пожарные одновременно с ликвидацией возгорания стояли на защите соседних строений из-за интенсивного горения кровли, — прокомментировали происшествие в ГУ МЧС по Новосибирской области.

На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В соцсетях появилось видео с места пожара. На нем видно, как пламя полностью охватило строение. Кроме того, огонь затронул рядом стоящий автомобиль: в результате чего машина серьезно обгорела.

По информации регионального МЧС, информации о пострадавших не поступало. В тушении огня были задействованы 43 огнеборца и 13 единиц техники.

Причину возгорания установят дознаватели МЧС. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В настоящий момент площадь пожара уточняется. Что стало причиной крупного возгорания, установят дознаватели МЧС после завершения спасательных работ на месте происшествия.

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