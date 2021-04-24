«Снесли забор и отлетели в сторону»: в центре Новосибирска столкнулись две иномарки

В центре Новосибирска столкнулись 2 иномарки: их отбросило в сторону от мощного удара. Фото: "АСТ-54".
В ночь на субботу, 24 апреля в центральном районе Новосибирска произошло крупное ДТП. Здесь, на пересечении Красного проспекта и улицы Коммунистической, столкнулись две иномарки. Из-за мощного удара автомобили отбросило в сторону центральной аллеи. Очевидцы опубликовали в соцсети кадры с места происшествия.
— Два седана столкнулись во втором часу. Renault Logan получил мощный боковой удар в левую сторону, в результате которого автомобили участников аварии отлетели в сторону центральной аллеи, сломав забор и повалив дорожные знаки, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».
На кадрах с места ЧП видно, что один из автомобилей принадлежит службе такси. Судя по фото, машины получили серьезные повреждения. На месте работали сотрудники полиции.
Как рассказали КП-Новосибирск в региональной ГИБДД, авария обошлась без пострадавших. ДТП оформили как происшествие с материальным ущербом.
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