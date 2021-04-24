Новосибирские полицейские поймали наркоторговца, перевозившего крупную партию героина. Фото: ГУ МВД по НСО.

В Новосибирской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в сбыте крупной партии наркотиков. Им оказался безработный 36-летний житель города Искитима. Злоумышленника поймали, когда тот выходил из машины рядом с местом проживания. Подробности задержания рассказали в региональном ГУ МВД в субботу, 24 апреля.

— Фигурант был задержан 23 марта 2021 года. При нем обнаружили сверток с порошкообразным веществом, которое по результатам исследования оказалось героином массой более 12 граммов. В ходе обследования машины подозреваемого оперативники в бардачке изъяли 5 пакетиков с наркотическим средством, которое он готовил к сбыту. Выяснилось, что злоумышленник покупал мелкооптовые партии наркотиков, после чего фасовал их на более мелкие дозы, а затем распространял на территории Искитима, — рассказали в пресс-службе полиции.

В отношении наркодилера возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере». Мужчину арестовали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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