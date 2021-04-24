На детской площадке под Новосибирском чуть не придавило маленького мальчика

На детской площадке под Новосибирском обломком грибка придавило мальчика. Фото: "Город Обь Онлайн".

Инцидент произошел в городе Обь на улице Геодезическая, 72. Здесь, на детской площадке, сломался навесной грибок: его обломок рухнул на маленького ребенка, который в этот момент сидел в песочнице. О происшествии, которое случилось в четверг, 22 апреля, в соцсети рассказали очевидцы.

— Опасным местом для детей оказалась детская площадка! В четверг мальчика придавило. На улице Геодезической, — написала автор сообщения, опубликованного в паблике «Город Обь Онлайн»

Как уточнила КП-Новосибирск очевидец, инцидент, к счастью, обошелся без серьезных последствий. По словам женщины, мальчик, на которого рухнул обломок, чудом не пострадал.

Горожане отметили, что неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой починить детскую площадку, которая давно находится в плачевном состоянии. Однако в ответственной организации до сих пор не приняли никаких мер.

В комментариях местные жители возмутились ситуацией. Они уверены, состояние детских площадок во всем городе оставляет желать лучшего.

— Администрации необходимо провести ревизию и ремонт всех муниципальных площадок. Аналогично всем УК, - уверены сибиряки.

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