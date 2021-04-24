Погода в Новосибирске на 24 апреля 2021 года: что обещают синоптики. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Погода в Новосибирске на 24 апреля 2021 года будет малооблачной и без осадков. Днем воздух прогреется до +11 градусов. Об этом сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

— В субботу, 24 апреля, в Новосибирской области ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 0…-2 градуса, а днем потеплеет до +9…+11 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный с порывами 2-7, местами до 12 метров в секунду, — обещают синоптики.

По информации сайта «Яндекс Погода», в субботу, 24 апреля, в Новосибирске будет ясно, без осадков. Днем воздух прогреется до +9…+11 градусов. Порывы северного ветра достигнут 3,9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба.

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