Ученый из НГПУ исследовал таинственную «танцующую статуэтку». Фото: пресс-службы НГПУ.

В Новосибирске в районе села Кривощекова нашли удивительную фигурку танцующего человека. Ее обнаружили весной 2020 года при строительстве моста. После этого исследованием находки занялся профессор НГПУ Андрей Павлович Бородовский. Он изучил статуэтку в лабораториях Института археологии и этнографии СО РАН. Об этом рассказали в пресс-службе НГПУ.

— «Танцующая статуэтка» представляет собой объемную человеческую фигуру, отлитую в двухсторонней форме. Свое название находка получила благодаря характерной позе: человечек согнут S-образно, его голова наклонена вниз и влево, ноги изогнуты, а руки, судя по оставшимся обломкам, воздеты вверх: такое положение рук в археологии — древнейший жест, символизирующий обращение к Богу. Стоит отметить и наклон головы влево. Дело в том, что в ритуально-танцевальной практике дервишей-семазенов Турции до сих пор существует особый медитативный прием: танцоры, кружась, наклоняют голову, придавливая сонную артерию. Это влияет на циркуляцию крови и позволяет им входить в транс в процессе медитации. Отмеченные особенности вполне могут передавать такую практику танцевальной медитации, — отметил Андрей Павлович Бородовский.

Профессор считает, что статуэтка — гибридный артефакт, так как сочетает в себе северные и южные изобразительные традиции. В ней прослеживаются бактрийские особенности: прическа, ворот, наплечная одежда. Кроме того, в фигурке заметно влияние буддийской культуры: точка на лбу и пояс, так называемый кушак. Ученый также проанализировал металл изделия и установил, что оно состоит из меди, олова, свинца и цинка. По словам эксперта, фигурку можно отнести к древним или античным бронзам.

Профессор предполагает, что статуэтку сделали в северной Индии. Однако при этом в ней прослеживаются и признаки античного влияния, что является редкостью для территории юга Западной Сибири.

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