В новосибирском Академгородке вырастили клубнику, овощи и съедобные цветы

В новосибирском Академгородке в условиях искусственного микроклимата в вертикальных фермах вырастили растения. Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области

В новосибирском Академгородке в условиях искусственного микроклимата в вертикальных фермах вырастили овощи, клубнику, микрозелень и съедобные цветы. Урожай представили 23 апреля в ходе пресс-тура в Академпарк Новосибирского научного центра (ННЦ) заместителю Губернатора Новосибирской области Ирине Мануйловой.

Ирина Мануйлова подчеркнула, что такие технологии выращивания разработаны и внедрены в производство компанией iFarm при поддержке Правительства Новосибирской области.

Урожай представили 23 апреля в ходе пресс-тура в Академпарк Новосибирского научного центра. Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области

— Предпринимателям была оказана поддержка в рамках региональной программы «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности Новосибирской области». По результатам 2020 года 20 проектов получили поддержку по данной программе, и интерес к ней растет, — как и качество заявок. Более интересными и насыщенными становятся проекты. Один из них — проект компании iFarm состоялся в течение двух лет, в него было вложено 3 миллионов рублей из регионального бюджета, столько же вложили сами предприниматели. В результате получился достаточно интересный проект сити-фермерства, очень востребованный в условиях пандемии. Реализуемая в регионе программа «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности» направлена не просто на вложение средств в предпринимательство и его переход на высокие технологии, но и на развитие научной среды, — прокомментировала Ирина Мануйлова.

Все технологии проходят испытания в лабораториях и тестируются на опытных производствах. Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области

Перед запуском в промышленную эксплуатацию все технологии проходят испытания в лабораториях и тестируются на опытных производствах. По итогам экспериментов создаются агрономические технологические карты — «рецепты» выращивания культур, в которых содержатся все необходимые параметры по уходу за растениями.

Напомним, что 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Это позволит Новосибирской области сконцентрировать дополнительные усилия на реализации проекта «Академгородок 2.0». В этом году продолжится изготовление технологического оборудования для ЦКП «СКИФ», начнутся работы на строительной площадке.

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