В Новосибирске сотрудников метро вооружили детекторами для поиска бомб. Фото: пресс-служба новосибирского метрополитена.
Сотрудники новосибирского метро будут применять специальное портативное устройство, способное обнаружить пары и следы взрывчатки. Работники метрополитена уже прошли необходимое обучение, а также получили первые приборы, которые могут действовать внутри помещений и на улице. Такую информацию предоставили в пресс-службе компании в четверг, 22 апреля.
— Две группы контролерского состава отдела транспортной безопасности прошли обучение по правильному применению и эксплуатации высокочувствительного детектора М-ИОН, — уточнили в новосибирском метрополитене.
Как следует из информации сайта производителя, детектор М-ИОН оперативно находит и определяет взрывчатку в виде паров, а также в виде следов. Примечательно, что при этом прибор не обладает радиоактивным излучением. Известно, что детектор может действовать при повышенном уровне пыли, влаги, а также в условиях минимального уровня ложных срабатываний.
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