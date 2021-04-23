В Новосибирске сотрудников метро вооружили детекторами для поиска бомб. Фото: пресс-служба новосибирского метрополитена.

Сотрудники новосибирского метро будут применять специальное портативное устройство, способное обнаружить пары и следы взрывчатки. Работники метрополитена уже прошли необходимое обучение, а также получили первые приборы, которые могут действовать внутри помещений и на улице. Такую информацию предоставили в пресс-службе компании в четверг, 22 апреля.

— Две группы контролерского состава отдела транспортной безопасности прошли обучение по правильному применению и эксплуатации высокочувствительного детектора М-ИОН, — уточнили в новосибирском метрополитене.

Как следует из информации сайта производителя, детектор М-ИОН оперативно находит и определяет взрывчатку в виде паров, а также в виде следов. Примечательно, что при этом прибор не обладает радиоактивным излучением. Известно, что детектор может действовать при повышенном уровне пыли, влаги, а также в условиях минимального уровня ложных срабатываний.

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