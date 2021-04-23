Появилось видео задержания террористов из ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Новосибирской области

Появилось видео задержания ФСБ в Новосибирской области группы террористов из организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Фото: Кадр из видео

Появилось видео задержания ФСБ в Новосибирской области группы террористов из организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (она была запрещена в России решением Верховного Суда в 2003 году).

— Члены ячейки осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти, — пояснили в Центре общественных связей ФСБ России. — Они распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, вербовали в свои ряды местных мусульман.

По местам жительства задержанных были обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности.

Следственными органами были возбуждены уголовные дела.

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