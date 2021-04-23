В Новосибирске пассажирка метро без маски оказала сопротивление полиции. Фото: правительство НСО.

В Новосибирске пассажирка метро оказала активное сопротивление сотрудникам полиции. Инцидент случился в вечерний час пик в четверг, 22 апреля на станции «Площадь Ленина». Об этом рассказали в министерстве транспорта Новосибирской области.

— Сейчас сложилась четкая картина соблюдения масочного режима в общественном пассажирском транспорте. Однако есть те, кто выделяется среди ответственных людей — это граждане, изначально отвергающие необходимость ношения масок. Они стараются показать свой негатив, как можно активнее выступая в толпе. Так, накануне одна из женщин оказала сопротивление полиции, тем самым привлекая к себе внимание общественности, — рассказал заместитель начальника управления организации пассажирских перевозок регионального минтранса Андрей Бенимецкий.

В ходе вчерашнего рейда представители министерства и полицейские провели 62 беседы с пассажирами, которые пренебрегли ношением маски или же надели ее неправильно. Также известно, что проверяющие составили два протокола об административных правонарушениях, один из них — в отношении горожанки, которая оказала сопротивление полиции. В ведомстве добавили, что четырем пассажирам отказали в проезде из-за отсутствия маски.

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