В Новосибирске за сутки от коронавируса умерли четыре человека: что о них известно

Еще 4 человека в НСО умерли от коронавируса. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В пятницу, 23 апреля, стало известно, что от коронавируса скончались еще 4 жителя Новосибирской области. В оперштабе регионального правительства рассказали подробности об умерших.

— Еще 4 пациента с ранее подтвержденным COVID-19 умерли. Среди них — мужчины в возрасте 61 год, 68 лет, а также женщины в возрасте 51 год, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 727 человек, — говорится в официальном сообщении.

Как уточнили в оперштабе, на сегодняшний день в реанимации находятся 59 зараженных. Из них - 11 человек подключены к ИВЛ, так как не могут дышать самостоятельно.

За минувшие сутки опасный диагноз выявили еще у 80 жителей Новосибирской области. Всего с начала вспышки коронавирус диагностировали у 40 581 человека, среди них - 2416 детей. При этом 37 549 пациентов выздоровели с начала пандемии.

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