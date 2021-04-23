Четвертый мост в Новосибирске готовят к прохождению паводка. Фото: пресс-служба "ВИС".

Специалисты компании «ВИС», занимающиеся строительством четвертого моста в Новосибирске, планируют завершить разборку временных сооружений в русле Оби для прохождения паводковых вод к концу этой недели. Об этом сообщили в пресс-службе компании в четверг, 22 апреля.

— Все работы на крупнейшем инфраструктурном объекте Новосибирской области идут в соответствии с графиком. Продолжается монтаж металлоконструкций пролетного строения моста. Его надвижка в русло реки началась 27 марта. К сегодняшнему дню смонтировано 1418 тонн металлоконструкций, сварено 3157 погонных метров швов, надвинуто 45 метров конструкции, — уточнили в «ВИС».

По данным компании, на правобережье Оби началось бетонирование ростверка фундамента левой стойки пилона. В эту конструкцию строители планируют уложить 680 кубометров бетона. Отмечается, что пилон моста в виде буквы «Н» станет самым высоким сооружением в Новосибирске: его высота достигнет 114 метров.

По данным компании, протяженность четвертого моста в Новосибирске превысит 5,1 км. Объект соединит улицу Ипподромская с площадью Труда и пройдет параллельно существующему железнодорожному переходу. Кроме того, четвертый мост обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь». Объект представит собой современную шестиполосную трассу, включающую многоуровневые развязки. Это позволит исключить регулирование движения светофорами, обеспечит непрерывность транспортных потоков, что значительно разгрузит автомобильный трафик в центре города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.