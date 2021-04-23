В Новосибирской области директор мясокомбината, задолжавшая сотрудникам зарплату, пойдет под суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области директор фирмы «Мясокомбинат Чистоозерный» не выплачивала сотрудникам предприятия зарплату. Общий долг перед работниками составил почти 600 тысяч рублей. После прокурорской проверки в отношении директора мясокомбината возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы». Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

— Следствие установило, руководитель перерабатывающего предприятия в период 2019-2020 годов при наличии реальной финансовой возможности не выплатила работникам общества заработную плату. При этом денежные средства направлялись на оплату выполненных работ, оказанных услуг, а также на зарплату самой обвиняемой. В результате чего перед 7 сотрудниками комбината образовалась задолженность в размере почти 600 тыс. рублей, — уточнили в пресс-службе прокуратура региона.

В ведомстве уточнили, что имущество обвиняемой арестовали. А уголовное дело в отношении должницы направили мировому судье в Купинский районный суд. Там его в ближайшее время рассмотрят по существу.

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