«До +17»: в Новосибирске ожидается ощутимое потепление

В Новосибирске ощутимо потеплеет. Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие дни в Новосибирске установится по-настоящему весенняя погода. В городе ощутимо потеплеет уже в субботу, 24 апреля. А в начале следующей недели температура будет повышаться с каждым днем. Так, в среду, 28 апреля, столбики термометра покажут +17 градусов. Об этом сообщают синоптики.

— В субботу, 24 апреля, в Новосибирске ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Днем столбики термометра покажут +8…+13 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. В воскресенье, 25 апреля, станет еще теплей: днем воздух прогреется до +14 градусов, ветер сменит направление на юго-восточное. Его порывы составят до 12 метров в секунду. При этом будет ясно и без осадков, — передают специалисты Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По данным сайта «Яндекс погода», в понедельник, 26 апреля, в Новосибирске потеплеет до +15 градусов, но будет пасмурно. Ветер будет дуть юго-восточный с порывами до 3-х метров в секунду. Во вторник, 27 апреля, возможен небольшой дождь, днем температура воздуха составит +14 градусов, а порывы южного ветра достигнут трех метров в секунду. В среду, 28 апреля, воздух в Новосибирске прогреется до + 17 градусов, при этом будет пасмурно и пойдет небольшой дождь.

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