В Новосибирске перекроют часть улиц из-за забега в честь Дня Победы

Часть улиц в Новосибирске перекроют 24 апреля. Фото: Рамиль Галиев

В субботу, 24 апреля, на левом берегу Новосибирска перекроют движение сразу по нескольким улицам. Ограничения связаны с проведением в городе 72-й легкоатлетической эстафеты, посвященной памяти воинов-сибиряков, погибших в ВОВ. Информацию об этом опубликовали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

— В субботу, 24 апреля, в Новосибирске будет временно ограничено движение транспортных средств по следующим направлениям: от площади Станиславского до площади Труда; по улице Плахотного: от улицы Петропавловской до улицы Костычева; по улице Пархоменко: от улицы Станиславского до улицы Римского-Корсакова, а также по улице Котовского: от дома № 21 до дома № 27, — уточнили в администрации города.

В ведомстве отметили, ограничения будут действовать с 9 утра до двух часов дня субботы, 24 апреля. В этот период для водителей организуют объезд по дорогам общего пользования. Власти призвали горожан учитывать информацию об ограничениях при планировании маршрутов передвижения.

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