В Новосибирской области приставы ищут чиновника, задолжавшего ГИБДД 500 рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Коченевского района Новосибирской области Евгений Антипов получил штраф ГИБДД за превышение скорости. Чиновник нарушил ПДД еще в январе 2021 года, однако до сих пор не оплатил нужную сумму. Из-за долга в размере 500 рублей он попал в базу судебных приставов.

— Акт об административном правонарушении составили 15 января 2021 года. Согласно документу, Антипову Евгению Петровичу 1976 года рождения назначили штраф в размере 500 рублей, который теперь нужно погасить в отделении судебных приставов по Коченевскому району, — говорится в бланке исполнительных производств.

Судя по последним данным, чиновник до сих не внес 500 рублей долга. Исходя из декларации о доходах за 2019 год, которая опубликована на сайте администрации Коченевского района, Антипов ездит на автомобиле марки «Рено Дастер».

Также известно, что Евгений Петрович руководит Коченевским районом не так давно: должность главы он получил 1 апреля 2020 года.

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