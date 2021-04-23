МТС «зафиксировала» жилые комплексы «Красный проспект» и «Онега» в Новосибирске

Фото: Компания «МТС».

Доступ к «домашним» цифровым сервисам получили 20 000 квартир в новых домах Заельцовского, Калининского, Кировского и Октябрьского районов Новосибирска, написал в своем аккаунте директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Больше всего домов с интернетом от 500 Мбит/сек и цифровым ТВ запущены в новых жилых комплексах «Красный проспект» (Заельцовский район) и «Онега» (Калининский район), а также в новых домах микрорайона «Акатуйский» (Кировский район) и жилмассива Плющихинский в Октябрьском районе. В целом доступ к современным технологиям для комфортной жизни и досуга получили более 54 000 новосёлов.

Сейчас МТС в Новосибирске обеспечивает самый быстрый в своей сети проводной интернет - до 1 ГБ/сек - преимущественно в новых микрорайонах города. На большей части территории Новосибирска широкополосный доступ сейчас работает на скорости 500 Мбит/сек. Полный переход на новые скорости запланирован в течение трех лет.

Для каждой категории абонентов, в зависимости от технических условий в доме и предпочтений в сервисах, МТС предлагает пакетные тарифы. Они включают все виды связи и интернета - мобильный и фиксированный, а также спутниковое, цифровое или интерактивное ТВ. Использование таких тарифов позволяет сократить до 50% расходы на связь и ТВ.

- Благодаря такому подходу, счета за связь тают, а ипотечные платежи уже не кажутся такими огромными. Так что МТС в новостройке - это отличная примета!, - пишет Александр Соловенчук.

В компании отмечают, что пандемия значительно повлияла на рост интернет-трафика в Новосибирске - с переходом на удалёнку горожане стали чаще использовать домашний интернет с возможностью одновременного подключения к интернету сразу несколько устройств для работы и досуга.