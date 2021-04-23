Под Новосибирском мужчина на мотоцикле вылетел в кювет и перевернулся. Фото: ГИБДД по НСО.

В Сузунском районе Новосибирской области водитель мотоцикла «Урал» не справился с управлением и вылетел в кювет. О ДТП, которое случилось накануне, 22 апреля, рассказали в региональной ГИБДД.

— В 15:30 водитель 1966 года рождения ехал на мотоцикле со стороны села Шипуново в сторону села Заковряжино и на 24 километре автодороги не справился с управлением: вылетел с дороги, после чего опрокинулся, — уточнили в ведомстве.

Известно, что в результате аварии пострадал 55-летний водитель мотоцикла: он получил различные травмы.

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