Новосибирские рыбаки могут выиграть моторную лодку за полмиллиона рублей

Главный приз: моторная лодка RealCraft 460. Фото: www.salut-boats.ru

С 20 по 22 августа «Комсомольская Правда» в Новосибирске проведет пятый ежегодный фестиваль семейной рыбалки «Правда, клюёт!». В рамках фестиваля пройдет крупнейший турнир по ловле рыбы на открытой воде за Уралом OFC (OPEN FISHING CUP).

Участники турнира поборются за роскошный приз: моторную лодку RealCraft 460 с фиш-палубой стоимостью 500 тысяч рублей от завода моторных лодок «Салют».

Общий призовой фонд соревнований - более 1 000 000 рублей.

Профессиональное жюри будет внимательно следить за ловлей с постоянной видеофиксацией. А все участники фестиваля смогут провести незабываемые выходные на природе.

В течение двух дней вас ждут:

• два этапа турнира по рыбной ловле;

• розыгрыши призов, тест-драйвы товаров и услуг, мастер-классы, дегустации от партнеров фестиваля;

• здоровый отдых всей семьей на берегу реки недалеко от памятника истории «Умревинский острог»;

• организованный досуг с разными видами активности и культурной программой;

• кулинарные конкурсы и дегустация продукции местных производителей;

• подведение итогов турнира OFC по ловле рыбы на открытой воде.

Соревнования в турнире проводятся по двум номинациям:

• OFC по ловле рыбы спиннингом с лодок;

• семейная рыбалка на поплавочную снасть.

Также «Комсомольская Правда» приготовила ряд специальных номинаций.

Место проведения турнира и фестиваля рыбалки: река Обь, Мошковский район, Умревинский острог.

Зарегистрироваться на турнир, ознакомиться с правилами проведения и новостями можно на официальном сайте события.